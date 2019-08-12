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Погода в России: В двух российских регионах температура упала ниже нуля 

Lenta.ru + ещё 12 1 час назад
Фото: Валерий Лукьянов / Globallookpress.com
В Архангельской области и Карелии температура упала ниже нуля. Об этом принадлежащему Григорию Березкину РБК рассказала ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.
По словам Макаровой, температура в регионах опустилась до минус 1 градуса.
«На нашем севере заморозки могут быть в течение всего лета, это наш климат», — сказала Макарова.
В двух указанных регионах ожидаются ночные заморозки до минус 2 градусов, сообщила «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина. Она отметила, что днем воздух может прогреваться до плюс 15-17 градусов.
Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев предположил, что непогода в России могла быть вызвана применением климатического оружия. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец назвал такие предположения безответственными.
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Погода , Общество , Климатическое оружие , Григорий Березкин , Людмила Паршина , Алексей Журавлев , Марина Макарова , Евгений Тишковец , Госдума , РБК , "Российская газета" , Архангельская Область , Республика Карелия
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