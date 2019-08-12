Погода в Сибири: В Гидрометцентре рассказали о пожарной опасности в Сибири

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в ближайшие дни в некоторых регионах Сибири и Дальнего Востока будет высокая пожарная опасность. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, речь идет о таких регионах, как юго-запад Сибирского федерального округа, север Красноярского края, Иркутская область, север Бурятии и север Забайкальского края.

Он уточнил, что на этих территориях прогнозируются четвертый и пятый классы пожарной опасности.

Вильфанд также добавил, что в Забайкалье сейчас наблюдается засуха.

Ранее синоптики сообщили, когда нормализуется погода в Москве.