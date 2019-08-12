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Погода в Сибири: В Гидрометцентре рассказали о пожарной опасности в Сибири 

Газета.Ru + ещё 4 53 минуты назад
Фото: ТАСС
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в ближайшие дни в некоторых регионах Сибири и Дальнего Востока будет высокая пожарная опасность. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, речь идет о таких регионах, как юго-запад Сибирского федерального округа, север Красноярского края, Иркутская область, север Бурятии и север Забайкальского края.
Он уточнил, что на этих территориях прогнозируются четвертый и пятый классы пожарной опасности.
Вильфанд также добавил, что в Забайкалье сейчас наблюдается засуха.
Ранее синоптики сообщили, когда нормализуется погода в Москве.
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Погода , Пожары , Новости Сибири , Дальний Восток , Роман Вильфанд
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