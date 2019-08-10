Министерство иностранных дел РФ предупредило россиян о "красном" уровне опасности в Греции в связи с аномальной жарой и высокой вероятностью возникновения пожаров. Соответствующее сообщение в субботу распространил департамент Ситуационно-кризисный центр МИД России (ДСКЦ) в Twitter.
"Красный" уровень метеоопасности объявлен в Аттике, Центральной Греции и некоторых районах Пелопоннеса в связи с аномальной жарой и сильным ветром, высока вероятность возникновения лесных пожаров", — говорится в сообщении ведомства.
#Греция — "красный" уровень метеоопасности объявлен в Аттике, Центральной Греции и некоторых районах Пелопоннеса в связи с аномальной жарой и сильным ветром, высока вероятность возникновения лесных пожаров. pic.twitter.com/zL2NMSZhvS— МИД России 🇷🇺 ДСКЦ (@MID_travel) August 10, 2019