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МИД Росии предупредил об аномальной жаре в Греции 

ТАСС + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Министерство иностранных дел РФ предупредило россиян о "красном" уровне опасности в Греции в связи с аномальной жарой и высокой вероятностью возникновения пожаров. Соответствующее сообщение в субботу распространил департамент Ситуационно-кризисный центр МИД России (ДСКЦ) в Twitter.
"Красный" уровень метеоопасности объявлен в Аттике, Центральной Греции и некоторых районах Пелопоннеса в связи с аномальной жарой и сильным ветром, высока вероятность возникновения лесных пожаров", — говорится в сообщении ведомства.
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Погода , В мире , Общество , МИД , Греция
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