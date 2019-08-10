#Греция — "красный" уровень метеоопасности объявлен в Аттике, Центральной Греции и некоторых районах Пелопоннеса в связи с аномальной жарой и сильным ветром, высока вероятность возникновения лесных пожаров. pic.twitter.com/zL2NMSZhvS— МИД России 🇷🇺 ДСКЦ (@MID_travel) August 10, 2019