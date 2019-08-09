Синоптики рассказали о ночных заморозках в Коми и Архангельской области

Ночные заморозки с температурой до -2 градусов ожидаются в республике Коми на выходных, а также в начале следующей недели, сообщает региональное управление МЧС . По данным Северного управления по гидрометеорологии, заморозки до -1 ожидаются также в соседних районах Архангельской области

"С 10 по 13 августа на территории… Коми в ночные часы местами ожидаются заморозки от 0 до -2 градусов", — говорится в сообщении МЧС по Коми.

Согласно материалам на сайте республиканского центра по гидрометеорологии, в ночь на субботу заморозки могут затронуть северо-западные районы Коми, в ночь на воскресенье похолодание может распространиться и на центральные районы. В среднем, как отмечает ведомство, температурный фон по-прежнему будет ниже нормы на 4-6 градусов.

"Можно уже с уверенностью сказать, что это лето войдет в историю как экстремальное. Анализ последних 50 лет показал, что такое длительное сочетание дождливой и холодной погоды на большей части территории наблюдается впервые", — говорится в материалах гидрометцентра Коми.

Согласно материалам Северного управления по гидрометеорологии, в других северных регионах СЗФО заморозки до -1 возможны также в субботу ночью на северо-востоке Архангельской области при дневной температуре в субботу +3 +8.