Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Синоптики рассказали о ночных заморозках в Коми и Архангельской области 

РИА Новости 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
Ночные заморозки с температурой до -2 градусов ожидаются в республике Коми на выходных, а также в начале следующей недели, сообщает региональное управление МЧС. По данным Северного управления по гидрометеорологии, заморозки до -1 ожидаются также в соседних районах Архангельской области.
"С 10 по 13 августа на территории… Коми в ночные часы местами ожидаются заморозки от 0 до -2 градусов", — говорится в сообщении МЧС по Коми.
Согласно материалам на сайте республиканского центра по гидрометеорологии, в ночь на субботу заморозки могут затронуть северо-западные районы Коми, в ночь на воскресенье похолодание может распространиться и на центральные районы. В среднем, как отмечает ведомство, температурный фон по-прежнему будет ниже нормы на 4-6 градусов.
"Можно уже с уверенностью сказать, что это лето войдет в историю как экстремальное. Анализ последних 50 лет показал, что такое длительное сочетание дождливой и холодной погоды на большей части территории наблюдается впервые", — говорится в материалах гидрометцентра Коми.
Согласно материалам Северного управления по гидрометеорологии, в других северных регионах СЗФО заморозки до -1 возможны также в субботу ночью на северо-востоке Архангельской области при дневной температуре в субботу +3 +8.
Последние новости
Россию могут наказать "за грубое невмешательство" в германские выборы В Махачкале люди вышли на площадь после слов Кадырова о Шамиле В Крыму прокомментировали заявление Эрдогана о статусе полуострова
Комментарии
Погода , Общество , МЧС , Архангельская Область , Республика Коми
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЕС озаботился поиском жителей Донбасса среди россиян101
Сдали нервы. Водитель выкинул чиновника из авто573
Пока вы не уснули: главное богатство Украины продадут за бесценок215
Восстановлена полная картина убийства Михаила Круга150
Вопрос Трампа рассмешил Скабееву72
Видео
00:38
Вопрос Трампа рассмешил Скабееву
Общество
00:39
Восстановлена полная картина убийства Михаила Круга
Криминал Происшествия
05:54
Задержаны еще два фигуранта «дела 27 июля»
Происшествия Общество
03:40
Тайная сторона жизни Аллы Вербер
Шоу-бизнес
00:41
Малахов: перед смертью Вербер получила мистический знак
Шоу-бизнес
03:58
ЕС озаботился поиском жителей Донбасса среди россиян
В мире
07:52
МИД отчитал американского дипломата
Политика Другое
00:37
Пока вы не уснули: главное богатство Украины продадут за бесценок
В мире
01:26
Захарова опубликовала свое фото в угрожающей позе
Политика Другое
00:58
Под Ачинском произошли новые взрывы, есть пострадавшие
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение