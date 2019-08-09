Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Погода в Москве: «Хайп на пустом месте». Гневная отповедь метеоролога 

Рамблер 22 минуты назад
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец обвинил коллег в хайпе на пустом месте. По словам специалиста, формулировки в СМИ и экстренные меры МЧС относительно ухудшения погоды в Москве 8 августа не соответствовали реальным прогнозам.
В Москве прервали эфиры федеральных каналов
«Это не сообразно было тем прогнозам, которые выдавали мы накануне. Прогноз с формулировками наших коллег «погодный коллапс», «50% месячной нормы осадков» — это хайп на пустом месте. Вчера было очевидно, что основные зоны осадков пройдут северо-западнее столичного региона. Ну, а в Москве это будет обычное ухудшение по летнему варианту», — сказал он радиостанции «Говорит Москва».
Специалист отметил, что вечером 8 августа в Москве выпало 10 мм осадков — «это хороший проливной дождь». Скорость ветра также не соответствовала заявленным в СМИ — вместо обещанных 25 м/c ветер дул со скоростью не более 11 м/c, в районе аэропорта Шереметьево был отмечен порыв 19 м/c.
Напомним, накануне синоптики пообещали Москве «погодный коллапс». Вещание федеральных каналов в Москве прервали на несколько минут из-за штормового предупреждения, городские парки были закрыты для посещения.
Комментарии3
Погода , Новости Москвы , Общество , Евгений Тишковец , МЧС , Аэропорт Шереметьево , Радиостанция "Говорит Москва" , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина объяснила пролет самолета из России51
«Мочиться в вино и боржоми»: Гварамия выдвинули обвинения168
«Друг Путина» намерен захватить власть в Италии85
Тайная сторона жизни Аллы Вербер12
Взрыв на полигоне: появились сообщения об облучении181
Видео
05:54
Задержаны еще два фигуранта «дела 27 июля»
Происшествия Общество
03:40
Тайная сторона жизни Аллы Вербер
Шоу-бизнес
07:52
МИД отчитал американского дипломата
Политика Другое
00:49
Чемпионку России осудили на три года
Происшествия Другое
00:38
Украина объяснила пролет самолета из России
В мире Украина
05:13
Опасность сохраняется: что шторм сделал с Москвой
Погода Новости Москвы
00:31
Россия отреагировала на «захват» Японией Курил
Азия В мире
00:35
«Этот человек не понимает намеков»
В мире СНГ
01:09
Зеленский не договорился с Варфоломеем
В мире Общество
03:52
Почему в США растет поддержка Трампа
США Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение