Погода в Москве: «Хайп на пустом месте». Гневная отповедь метеоролога

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец обвинил коллег в хайпе на пустом месте. По словам специалиста, формулировки в СМИ и экстренные меры МЧС относительно ухудшения погоды в Москве 8 августа не соответствовали реальным прогнозам.

«Это не сообразно было тем прогнозам, которые выдавали мы накануне. Прогноз с формулировками наших коллег «погодный коллапс», «50% месячной нормы осадков» — это хайп на пустом месте. Вчера было очевидно, что основные зоны осадков пройдут северо-западнее столичного региона. Ну, а в Москве это будет обычное ухудшение по летнему варианту», — сказал он радиостанции «Говорит Москва».

Специалист отметил, что вечером 8 августа в Москве выпало 10 мм осадков — «это хороший проливной дождь». Скорость ветра также не соответствовала заявленным в СМИ — вместо обещанных 25 м/c ветер дул со скоростью не более 11 м/c, в районе аэропорта Шереметьево был отмечен порыв 19 м/c.

Напомним, накануне синоптики пообещали Москве «погодный коллапс». Вещание федеральных каналов в Москве прервали на несколько минут из-за штормового предупреждения, городские парки были закрыты для посещения.