Опасность сохраняется: что шторм сделал с Москвой

Москве продолжает бушевать шторм, настигший город накануне вечером. По прогнозам синоптиков, в пятницу в столице пройдут сильные дожди, которые будут сопровождаться ветром с порывами до 23 м/с. Городские парки по-прежнему закрыты для посещения, а городские службы приведены в повышенную готовность. Непогода уже привела к задержке десятков рейсов в московских аэропортах. Кроме того, шквалистый ветер повалил 12 деревьев — повреждения зафиксированы у трех автомобилей.

В столице сохраняеся штормовая погода, установившаяся накануне вечером. По прогнозам синоптиков, 9 августа в Москве будут зафиксированы сильные ливни и порывистый ветер. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МЧС.

Там добавили, что порывы ветра достигнут скорости 23 м/с. В связи с резким ухудшением погоды в ведомстве порекомендовали пережидать непогоду в капитальных строениях, не парковать машины под деревьями и рекламными щитами, а также воздержаться от прогулок с детьми.

Уходить из столицы шторм пока не собирается — по прогнозам Гидрометцентра, «желтый» уровень погодной опасности будет действовать в Москве до утра субботы, 10 августа.

«Местами ветер. Период предупреждения — с 18:00 9 августа до 9:00 10 августа. Местами гроза. Погода потенциально опасна», — уведомили синоптики.

В связи с непогодой в столице все городские службы переведены в режим повышенной готовности, сообщает агентство «Москва». «В постоянную готовность приведены 443 бригады (2 тыс. 291 человек) и 2 тыс. 726 единиц спецтехники, включая резервные источники электроснабжения — передвижные электростанции, которые позволят оперативно подключить потребителей и социально значимые объекты в случае возникновения технологических нарушений», — уточнили в городских коммунальных службах.

Во избежание критических ситуаций 9 августа остаются закрытыми московские парки. Как сообщили в пресс-службе Мосгорпарка, дальнейшее решение об их работе будет приниматься исходя из погодных условий. «Принято необходимое решение для того, чтобы сократить количество посетителей в парках и скверах. Мы убедительно просим всех москвичей и гостей столицы быть предельно внимательными», — уточнил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков

По данным Гидрометцентра, к 6:00 пятницы в Москве выпало 10 мм осадков — то есть 13% месячной нормы, которая в августе насчитывает 77 мм. В Подмосковье максимальное количество осадков за ночь выпало в Волоколамске — 34 мм.

Отметим, что стихия уже успела принести жителям столицы ряд проблем. Так, в пятницу в трех аэропортах Москвы были задержаны или отменены более 20 рейсов, следует из информации на портале «Яндекс. Расписания».

Так, по данным на 13.00 мск, во «Внуково» были задержаны семь рейсов, один отменен. В «Домодедове» девять рейсов были перенесены, а вылет еще двух самолетов отменен совсем. В «Шереметьево» также сообщили о задержке 13 рейсов.

Кроме того, в городе также оказались повалены 12 деревьев и повреждены три автомобиля. По данным МЧС, семь деревьев упали в городском округе Пушкино, еще два — в поселках Мамонтово и Старая Купавна, расположенный в горокруге Богородский. На данный момент работа по очистке придворовых территорий уже завершена.

Между тем, как сообщает «Интерфакс», в Москве не было зафиксировано подтоплений улиц, сбоев в работе инженерных сетей и движении транспорта. В целом, кроме упавших деревьев, ущерба нанесено не было. Пострадавших нет.

«К счастью, не все прогнозы погоды оправдались, и ветер на территории Москвы достигал 17 м/с. Осадков выпало при прогнозируемых 23 мм где-то 14 мм», — уточнил заммэра Бирюков.

Напомним, что накануне вечером федеральные телеканалы были впервые задействованы как система оповещения населения о приближающемся шторме. Ради оповещения горожан в 20:00 свое вещание прервали Первый канал, НТВ, ТВЦ, «Матч ТВ», а также телеканалах «Россия 1», «Культура» и ОТР, транслируемые в Москве и Московской области.