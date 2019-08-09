Дожди и грозы: какой погоды ждать москвичам

В ближайшую неделю на Москву обрушатся грозы — они будут греметь одна за другой. Это, возможно, плохая новость, но есть и хорошая — жителям столицы, наконец, не придется так отчаянно мерзнуть, как в июле. Какой будет погода в Москве с 9 по 16 августа, читайте в материале «Газеты.Ru».

Погода в Москве в ближайшую неделю наконец-то окажется такой, какой и должна быть в августе — с теплыми летними ливнями, бурными грозами и ночной свежестью после дождя — это обещает центр «Фобос». Москвичи вдохнут воздух полной грудью и, скорее всего, на время перестанут жаловаться на пронизывающий холод, потому что нет ничего прекраснее блестящего асфальта, в котором отражаются фары проезжающих машин и огни большого города.

В пятницу, 9 августа, погоду в Москве будет определять циклон — дожди, начавшиеся накануне, пойдут на спад, но совсем не прекратятся. Температура составит +18…+20°С, ветер — юго-западный, со скоростью 7-12 м/с, временами порывистый. Ночью облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. Минимальная температура +12…+14°С, ветер сменится на северо-западный 4-9 м/с. Атмосферное давление — 737 мм рт. ст.

Если дожди вас не пугают — а что может испугать москвича, пережившего июль 2019-го, — то пятничным вечером можно отправиться в парк «Сокольники», где с 9 по 11 августа пройдет фестиваль, приуроченный ко Дню независимости Индии и 150-летию Махатмы Ганди.

Правда, обретение независимости этой большой страны на самом деле отмечается 15 августа, а день рождения великого политического деятеля приходится на 2 октября, но это не будет помехой для того, чтобы позаниматься индийскими танцами и йогой, перепробовать несколько сортов манго и даже плюхнуться в бассейн с водой, привезенной из Ганга.

В субботу, 10 августа, циклон начнет уходить из столицы. Днем будет облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. Температура +19…+21°С, ветер северо-западный, скорость — 4-9 м/с. Ночью облачно с прояснениями, без существенных осадков. Минимальная температура +9…+11°С.. Ветер северо-западный, скорость — 2-7 м/с. Атмосферное давление повысится и составит 745 мм рт. ст., что если и ниже нормы, то совсем ненамного.

Такая погода вряд ли будет располагать к тому, чтобы надолго задерживаться на свежем воздухе, но все же попытайтесь — ради искусства.

Ведь именно ради любителей прекрасного, а также тех, кто его создает, в саду «Эрмитаж» организуют 10 августа фестиваль «Sолома». Он начнется с выступления молодых поэтов, которые будут читать собственные сочинения, плавно перейдет в выступление малоизвестных, но наверняка талантливых музыкальных групп, а закончится концертом Guru Groove Foundation.

В воскресенье, 11 августа, дожди прекратятся, а температура повысится. Днем переменная облачность, без осадков. Температура +21…+23°С, ветер западный, скорость — 3-8 м/с. Ночью переменная облачность, без существенных осадков. Минимальная температура +11…+13°С, ветер — по-прежнему западный, 1-6 м/с. Атмосферное останется близким к норме, 747 мм рт. ст.

Этот день можно посвятить лежанию на диване, просмотру сериалов или большой стирке.

А можно — отправиться на дизайн-завод «Флакон», где пройдет II Московский фестиваль творчества. Творить, как видно по программе фестиваля, можно в разных сферах — музыка, современное искусство и кулинария дают участникам мероприятия достаточно пространства для самовыражения. Гости смогут принять участие в мастер-классе и тоже вытворить что-нибудь эдакое.

В понедельник, 12 августа, в столицу придет новый атмосферный фронт. Существенно не похолодает, но дожди могут зарядить. Днем облачно с прояснениями, местами осадки. Температура +21…+23°С, ветер западный 3-8 м/с. Ночью переменная облачность, без существенных осадков. Минимальная температура +13…+15°С, ветер западный 3-8 м/с. Атмосферное останется близким к норме — 748 мм рт. ст.

Значимых событий в Москве в этот день не ожидается, поэтому предлагаем использовать довольно странный повод, чтобы приготовить нормандский яблочный пирог.

12 августа будет отмечать день рождения бывший французский президент — Франсуа Олланд . Одному из самых непутевых лидеров Франции исполнится 65 лет — давайте испечем по этому случаю яблочный пирог, который готовят в его родной Нормандии.

Возьмем слоеное тесто, раскатаем его на присыпанной мукой поверхности и выложим поверх него нарезанные тонкими ломтиками яблоки. В отдельной миске взобьем яйцо с густыми сливками, сахарной пудрой, миндальной мукой и небольшим количеством кальвадоса. Выльем эту смесь на яблоки, припорошим для красоты миндальными хлопьями и отправим в духовку на 25 минут. Пусть Олланд был не лучшим президентом — готовят у него на родине прекрасно!

Во вторник, 13 августа, в столице потеплеет. Днем переменная облачность, во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза. Максимальная температура +23…+25°С. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, при грозе порывистый. Ночью переменная облачность, без существенных осадков. Минимальная температура +14…+16°С, ветер западный, 2-7 м/с, атмосферное давление — 748 мм рт. ст.

В среду, 14 августа, погода существенно не изменится — к похолоданию готовиться не нужно.

Днем переменная облачность, во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза. Максимальная температура днём +22…+27°С. Ветер ожидается юго-западный, 3-8 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление — около нормы, 748 мм рт. ст.

В четверг, 15 августа, температура станет еще теплее — температура, по прогнозам синоптиков, даже превысит климатическую норму. Днем переменная облачность, во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза. Максимальная температура +24…+29°С Ночью столбики термометров опустятся до +14…+19°С. Ветер ожидается южный 3-8 м/с. Атмосферное давление немного понизится — до 744 мм рт. ст.

В пятницу, 16 августа, снова станет прохладнее и пройдут грозовые дожди.

Ожидается переменная облачность, пройдет кратковременный дождь, может случиться гроза. Максимальная температура днем +17…+22°С, ночью +10…+12°С. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с. Атмосферное понизится, оно составит 737 мм рт. ст., что ниже нормы.