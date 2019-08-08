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В Москве экстренно прервали эфиры федеральных каналов из-за шторма 

Мослента + ещё 5 54 минуты назад
В Москве вещание федеральных каналов прервали на несколько минут из-за штормового предупреждения. Об этом сообщили пользователи социальных сетей.
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«Ожидается сильный ветер. Укройтесь в капитальном здании. Не укрывайтесь и не паркуйтесь под деревьями и шаткими конструкциями. Будьте внимательны и осторожны. Телефон спасателей 01, 101», — говорится в сообщении.
Ранее в столичном управлении МЧС предупредили москвичей о непогоде. По данным спасателей, в четверг, 8 августа, с 21:00 ожидается сильный ливень и шквалистое усиление ветра до 20-25 метров в секунду. Предполагается, что дождь и ветер прекратятся после 18:00 по мск 9 августа.
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