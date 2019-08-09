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В МЧС предупредили о сильном ветре в Москве 

RT на русском + ещё 34 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В МЧС сообщили о сильном ветре, который ожидается в Москве с 18:00 9 августа. Предупреждение действует до 09:00 10 августа.
Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по городу Москве.
«По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 18:00 часов 9 августа до 09:00 часов 10 августа в Москве ожидается усиление ветра порывами 12-17 м/с», — говорится в заявлении.
В связи с непогодой спасатели не рекомендуют парковать автомобили вблизи деревьев, а также слабо укреплённых конструкций. По возможности следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.
Ранее Гидрометцентр объявил «жёлтый» уровень метеоопасности в Москве.
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Погода , Катастрофы , Новости Москвы , МЧС , Росгидромет , Москва
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