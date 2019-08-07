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Объяснены аномальные холода в России 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Продолжительная холодная погода в европейской части России связана с движением Земли, Луны и Солнца. Об этом «Московскому комсомольцу» рассказал главный научный сотрудник Росгидромета Николай Сидоренко, который назвал эти процессы «небесной механикой».
По словам ученого, Луна оказывает гравитационное воздействие на земную атмосферу. Он отметил, что обычно смена погодного цикла происходит каждые пять-девять дней, и связана она с лунными фазами — от новолуния к полнолунию и обратно. Также на Землю влияет более длительный лунный цикл, связанный с приближением и отдалением спутника.
«Это можно представить в виде синусоиды с максимумами и минимумами лунного влияния на Землю. Полный период этого явления — 412 суток. То есть половинка этого периода — 206 суток. Этот период обозначает как раз кардинальную смену нисходящего и восходящего трендов», — сказал Сидоренко.
Он уточнил, что 206-суточная цикличность отражается на процессах в атмосфере и гидросфере и «четко прослеживалась в температурных аномалиях». Так, наиболее ярко она проявилась в 2016-2017 годах в европейской части России, когда аномальное потепление и похолодание повторялись через 206 суток.
«В мае-июне было очень жарко. А сейчас волна холода. Потом через три месяца после начала похолодания опять будет тепло», — объяснил метеоролог.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснял аномальную погоду в России стационарным циклоном над Уралом. Он говорил, что похолодание вызывают ветры, дующие с моря Лаптевых, с Карского моря и с Новой Земли.
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Погода , Общество , Росгидромет , Московский комсомолец
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