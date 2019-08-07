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Синоптики: Атмосферное давление в Москве 9 августа приблизится к экстремально низким значениям 

Агентство «Москва» + ещё 7 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Атмосферное давление в Москве 9 августа приблизится к экстремально низким значениям и может повлиять на самочувствие метеозависимых людей. Об этом сообщает портал «Метеоновости».
«Характер погоды в столичном регионе вновь меняется: после кратковременного улучшения, погода готова вновь испытывать на прочность не только метеочувствительных, но и практически здоровых людей. Очередной циклонический вихрь принесет в столичный мегаполис не только осадки, порывистый ветер, но и резкое понижение атмосферного давления. Его значения к утру 9 августа приблизятся к экстремально низким для этого дня, что, несомненно, скажется на самочувствии большинства жителей и вызовет рост метеообусловленных обострений», — говорится в сообщении.
Синоптики поясняют, что в группе риска люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы: перенесшие инфаркт миокарда и инсульт, страдающие хронической ишемической болезнью сердца.
«Особенно стоит обратить внимание на свое состояние гипо— и гипертоникам, резкие сосудистые реакции могут привести к кризам или сосудистым нарушениям, нарушениям сердечного ритма, могут сопровождаться сильными головными болями, головокружением, тошнотой, общей слабостью. У практически здоровых людей реакции на погоду могут сопровождаться сонливостью, одышкой или чувством «нехватки» воздуха, снижением активности, слабостью. Необходимо своевременно принимать рекомендованные врачом лекарства, ни в коем случае не терпеть болевые симптомы и купировать приемом медикаментов или домашними средствами, стараться не перегружать организм, соблюдать режим труда и отдыха», — говорится в материале.
Агентство «Москва»: последние новости
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Погода , Новости Москвы , Москва
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