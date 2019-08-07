Москву ждет погодный коллапс

Москву ожидают два дня погодного коллапса и два дня облегчения после него, рассказала РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова

Завтра в город придет мощный атлантический циклон. Вечером ветер ускорится вплоть до 15-20 метров в секунду, пойдет сильный дождь, начнется гроза. При этом температура днем будет достигать +23 градусов.

Такой погода будет до позднего вечера пятницы. За это время в столице может выпасть около 77 миллиметров осадков — половина августовской нормы.

На выходных же ветер стихнет, а дожди если и будут идти, то местами и кратковременно. Температура воздуха днем не превысит +20 градусов, однако ощущаться это будет комфортнее, чем +23 градуса при дожде и ветре.

На прошлой неделе заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Владимир Тищенко спрогнозировал, что первая неделя месяца в Москве будет холоднее обычного, а норма для начала августа в столице составляет +15 градусов ночью, +24 градуса днем.