Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве потеплеет 

Мослента + ещё 18 9 часов назад
Фото: Мослента
Облачная погода с прояснениями и кратковременный дождь ожидаются в Москве во вторник, 6 августа. Температура воздуха при этом поднимется до плюс 17-19 градусов, сообщает портал «Метеоновости».
По данным синоптиков, характер погоды в столице существенно не изменится. Атмосферное давление, как и температура воздуха, немного подрастет, но все еще останется ниже нормы. «Такие погодные условия не грозят здоровью большинства людей, но есть лица с повышенной метеочувствительностью, которая развивается при наличии хронических или после перенесенных заболеваний, в результате хронического переутомления, снижения адаптационных сил организма», — отметили специалисты.
Они порекомендовали соблюдать режим труда и отдыха, контролировать артериальное давление и применять различные домашние средства при симптомах недомогания.
Ранее в августе сообщалось, что по-летнему теплая погода установится в Москве в предстоящую среду, 7 августа. Днем показатели вырастут на 8-10 градусов: ожидается плюс 21-23 градуса. Однако рассчитывать на возвращение жары и безоблачной погоды в ближайшее время все же не стоит: в городе по-прежнему будут идти дожди.
Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!
Мослента: последние новости
Москву зальет Москвичам предрекли еще одну холодную неделю Названа дата возвращения тепла в Москву
Комментарии
Погода , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва выразила Токио «решительный протест»20
Одна и та же болезнь убила Вербер и Началову11
США предостерегли Россию185
Коломойский объяснил ссору с Путиным342
ФСБ, ОМОН и полиция окружили дом Михаила Круга2
Видео
03:21
Посол США в России подал в отставку
США В мире
00:38
Пока вы не уснули: россияне грозят подорвать экономику страны
В мире
03:33
Москва выразила Токио «решительный протест»
Политика
02:47
«Я бы им показал, где раки зимуют!»
Общество
05:36
США предостерегли Россию
США В мире
04:09
Силовики понесли серьезные потери в Донбассе
Армия Войска
00:41
Названа причина смерти Аллы Вербер
Общество
01:04
Глюкоза прокомментировала слухи о разводе
Шоу-бизнес
03:03
Взрывы под Ачинском: названа причина ЧП
Происшествия
00:49
«Блистательный идиот»: Вдова Доренко ответила Запашному
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение