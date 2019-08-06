В Москве потеплеет

Облачная погода с прояснениями и кратковременный дождь ожидаются в Москве во вторник, 6 августа. Температура воздуха при этом поднимется до плюс 17-19 градусов, сообщает портал «Метеоновости».

По данным синоптиков, характер погоды в столице существенно не изменится. Атмосферное давление, как и температура воздуха, немного подрастет, но все еще останется ниже нормы. «Такие погодные условия не грозят здоровью большинства людей, но есть лица с повышенной метеочувствительностью, которая развивается при наличии хронических или после перенесенных заболеваний, в результате хронического переутомления, снижения адаптационных сил организма», — отметили специалисты.

Они порекомендовали соблюдать режим труда и отдыха, контролировать артериальное давление и применять различные домашние средства при симптомах недомогания.

Ранее в августе сообщалось, что по-летнему теплая погода установится в Москве в предстоящую среду, 7 августа. Днем показатели вырастут на 8-10 градусов: ожидается плюс 21-23 градуса. Однако рассчитывать на возвращение жары и безоблачной погоды в ближайшее время все же не стоит: в городе по-прежнему будут идти дожди.

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