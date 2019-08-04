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Погода в Ростове-на-Дону: Ливень подтопил дома в Ростове-на-Дону 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: News.ru
Сильный дождь, обрушившийся на Ростов-на-Дону вечером 4 августа, повалил десятки деревьев, а также подтопил несколько домов. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Как отмечают в Единой дежурной диспетчерской службе «112», были зарегистрированы отдельные случаи забитых ливнёвок, разрушения конструкций, затопления домовладений, — цитирует сообщение РИА Новости.
Также стихия повалила 27 деревьев во всех районах Ростова-на-Дону.
По информации МЧС 4-5 августа на территории Ростовской области прогнозируются ливни с грозой и градом. Порывы ветра могут достигать 28 м/с.
Как писал News.ru, ранее спасатели экстренно эвакуировали детей и сопровождавших их взрослых из двух лагерей на Азовском море Краснодарского края из-за угрозы затопления в связи с неблагоприятными метеоусловиями.
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Погода , Катастрофы , МЧС , РИА Новости
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