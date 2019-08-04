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Погода в Москве: Москвичам пообещали новые «холодные рекорды» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Воскресенье, 4 августа, в Москве побило температурный рекорд как минимум за последние 70 лет. К 16.00 воздух в столице прогрелся до 13,5 градусов. В понедельник также ожидается рекордно низкая для последнего летнего месяца температура, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Тишковец сообщил, что 4 августа температура ни разу не была ниже 15 градусов, судя по климатическим данным с 1948 года. «Сегодня самое холодное 4 августа за последние 70 лет, а может и больше, просто более ранних данных уже нет», — передает РИА «Новости».
По его словам, в понедельник также ожидаются «рекорды холода». «Завтра будет день еще более прохладный», — сказал Тишковец.
В свою очередь главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова прокомментировала RT ситуацию с погодными аномалиями в Москве. По ее словам, причиной похолодания мог стать приток холодного воздуха с северо-востока и наличие большого количества облаков.
«Обычно, когда с севера приходит воздух, воздушная масса начинает прогреваться. В этот раз этого не происходит, потому что циклон стационировал над территорией и кружил над европейской Россией», — заявила Макарова.
Ранее сообщалось, что летнее тепло вернется в Москву с середины следующей недели, воздух в столице прогреется до 22-24 градусов.
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Погода , Новости Москвы , Общество , Марина Макарова , Евгений Тишковец , РИА Новости , Москва
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