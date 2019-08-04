Москвичей в воскресенье ожидают кратковременные дожди

Облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди ожидают москвичей в воскресенье, воздух в столице прогреется только до 15 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец

"Облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди. Днем в Москве плюс 13-15, по области от 12 до 17 градусов", — сказал Тишковец.

Метеоролог также добавил, что ветер будет северо-западный, его скорость составит 4-9 метров в секунду.

Кроме того, синоптик отметил, что атмосферное давление остается ниже нормы — 740 миллиметров ртутного столба.