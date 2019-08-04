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Москвичей в воскресенье ожидают кратковременные дожди 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди ожидают москвичей в воскресенье, воздух в столице прогреется только до 15 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди. Днем в Москве плюс 13-15, по области от 12 до 17 градусов", — сказал Тишковец.
Метеоролог также добавил, что ветер будет северо-западный, его скорость составит 4-9 метров в секунду.
Кроме того, синоптик отметил, что атмосферное давление остается ниже нормы — 740 миллиметров ртутного столба.
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Погода , Новости Москвы , Евгений Тишковец , РИА Новости
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