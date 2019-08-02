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Июль стал самым холодным в Москве за 100 лет 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что июль 2019 года стал самым холодным за прошедшие сто лет. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
При этом, отметила она, за последние 140 лет прошедший июль войдет "лишь в число 20 самых холодных".
Она также отметила, что среднемесячная температура в июле составила 16,7°C, в то время как в июле она была 19,6°C.
Синоптик уточнила, что подобная перестановка происходит крайне редко.
Ранее эксперты рассказали о похолодании в августе.
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Погода , Новости Москвы , Григорий Березкин , Татьяна Позднякова , Москва
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