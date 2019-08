Ученый объяснил нашествие клопов в Москве

Уничтожить тропических клопов, о появлении которых в домах москвичей писали СМИ, можно, если сильно нагреть или охладить помещение, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Зоологического музея МГУ Илья Гомыранов, но лучше обратиться к специалистам.

Ранее издание "Вечерняя Москва" со ссылкой на данные Роспотребнадзора сообщило, что в Москве появился новый вид тропических клопов. Отмечается, что ежегодно численность этих насекомых возрастает вдвое. При этом они распространяются не только в антисанитарных условиях, но и в чистых помещениях. По данным экспертов, для заражения целого дома клопам достаточно появиться в одной из квартир. По данным издания, человек чаще всего замечает появление клопов уже после того, как находит на теле многочисленные укусы. Как отмечает "Вечерняя Москва", для выявления паразитов на ранней стадии необходимо как можно чаще менять постельное белье.

"В борьбе с клопами применяют различные инсектициды, в особенности пиретроиды. Также полное уничтожение клопов и их яиц достигается полным прогреванием всего заражённого клопами помещения сухим жаром до температуры не ниже 48 градусов в течение 6-8 часов, или наоборот длительным промораживанием. Клопы плохо переносят резкое понижение или повышение температуры окружающего воздуха, при минус 17 градусов они живут только сутки, при плюс 45 градусов погибают через 45-60 минут", — сказал ученый, добавив, что лучше не экспериментировать и пригласить специалистов по борьбе с насекомыми.

По мнению Гомыранова, ситуация с клопами не сильно меняется год от года.

"Мне кажется, что виновато не изменение климата, а скорость распространения информации. То есть клопы как были, так и есть, а доступность информации создаёт видимость, что их численность увеличилась. Кто-то написал пост, и дальше поднялась волна", — уточнил собеседник агентства.

Ученый рассказал, что тропический постельный клоп (Cimex hemipterus) найден впервые в России во многих районах Москвы в 2015-2016 годах, в Санкт-Петербурге, Смоленске и Саранске в 2016 году. Изначально обитал в тропическом климате, а затем расселился вместе с человеком по всему миру. Cimex hemipterus, вероятнее всего, вытесняет обычного постельного клопа C. lectularius. Внешне один от другого отличаются только при детальном изучении, биология обоих видов сходна. В среднем около 10% определяемых в лаборатории клопов относятся к виду C. hemipterus, 90% — C. lectularius.