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Спасатели предупредили о ветре до 25 м/с в Крыму 

RT на русском + ещё 1 12 минут назад
Фото: РИА Новости
Спасатели рассказали об ухудшении погоды в Крыму в ближайшие выходные, сообщает Inforeactor со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.
3 и 4 августа местами ожидаются сильные ливни, грозы и град. Возможен ветер до 25 м/с.
Также стало известно, что в воскресенье, 4 августа, и в Ростовской области прогнозируется резкое ухудшение погодных условий. Будут сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра до 15-20 м/с, местами до 23-28 м/с. Об этом информирует RostovGazeta.ru со ссылкой на региональное МЧС.
Ранее синоптики рассказали о погоде в Курганской области в августе.
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Погода , Общество , МЧС , Республика Крым
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