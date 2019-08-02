Спасатели предупредили о ветре до 25 м/с в Крыму

3 и 4 августа местами ожидаются сильные ливни, грозы и град. Возможен ветер до 25 м/с.

Также стало известно, что в воскресенье, 4 августа, и в Ростовской области прогнозируется резкое ухудшение погодных условий. Будут сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра до 15-20 м/с, местами до 23-28 м/с. Об этом информирует RostovGazeta.ru со ссылкой на региональное МЧС.

Ранее синоптики рассказали о погоде в Курганской области в августе.