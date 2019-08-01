Погода в Петербурге: Холодная погода в Петербурге побила рекорд времен Александра III

Потепление в Санкт-Петербурге начнется уже на следующей неделе, однако, жары ждать уже не стоит.

В Санкт-Петербурге установлен новый температурный рекорд. Днем 31 июля температура воздуха в городе опустилась до 12,5 градусов по Цельсию. Этот показатель стал самым низким за всю историю наблюдений.

До этого самая низкая температура 31 июля была зафиксирована в 1894-м году.

Начальник Санкт-Петербургского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Надежда Щербакова утверждает: в последнее время ей часто приходится слышать мнение, что температурный рекорд этим летом был побит не один раз. Однако, по словам эксперта, в истории наблюдений была зафиксирована температура и пониже, пиковым же стал только один день — 31 июля, пишет «РГ».

Синоптики сообщают, что потепление в северной столице начнется уже на следующей неделе, однако жары ждать уже не стоит. Воздух не прогреется выше 16-17 градусов.