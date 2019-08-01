В Гидрометцентре опровергли данные о рекордно холодном дне в Москве

Последний день июля 2019 года в Москве не побил рекорд 1971 года, когда температура ночью того же дня опустилась до 6,1 градуса. Об этом ТАСС в среду сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина

"День самым холодным не считается. Было предположение, что ночь на 31 июля станет самой холодной, но рекорд принадлежит 1971 году, когда температура опустилась до 6,1 градуса, а вчера было 8,3 градуса", — сказала она.

В первые дни августа погода не изменится — ожидаются 13-18 градусов и небольшие дожди, добавила Паршина, отметив, что такая погода в регионе обычно наблюдается 11-12 сентября.

"Тепла пока не предвидится", — сказала она, уточнив, что такая погода сохранится вплоть до 6 августа.

По данным Гидрометцентра, ночи в первые дни августа тоже будут холодными — около 9-12 градусов.