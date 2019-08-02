Аномальной погоде в России дали объяснение

Аномальная для лета погода в России обусловлена стационарным циклоном, который установился над Уралом. Об этом «Российской газете» сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Вся европейская территория России будет не менее 8-9 дней находиться в тылу этого циклона, куда будут "закачиваться" воздушные массы не с северо-запада или с севера, что, в общем-то, более привычно, а с северо-востока», — рассказал синоптик.

По его словам, похолодание вызывают ветры, которые идут с моря Лаптевых, с Карского моря, с Новой Земли. Согласно расчетам, первая половина августа будет холоднее, чем вторая. Жителям Москвы, к примеру, стоит ожидать потепление до плюс 20 градусов, но тех, кто проводит отпуск на черноморских курортах порадует комфортная погода — в пределах 25-30 градусов.

Вильфанд отмечает, что парадоксально, но сейчас теплее как раз на востоке Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, в Сибирском федеральном округе, в Бурятии, Забайкальском крае, Приморье. Синоптики не исключает, что россиян может ждать теплая осень.

Ранее 1 августа аллерголог-иммунолог Даниил Щепеляев сообщил, что аномально холодная погода, которую синоптики прогнозируют в России в августе, может негативно сказаться на самочувствии пожилых россиян и людей с хроническими заболеваниями. В зоне риска также россияне, которые плохо следят за своим здоровьем.