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Синоптики рассказали о погоде в августе 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Владимир Тищенко рассказал, какая погода ожидает россиян в августе. Об этом пишет "Российская газета".
По его словам, на севере Южного округа и в Центральном федеральном округе в начале августе температура будет холоднее, чем обычно, но после этого температурные значения вернутся к норме.
Уточняется, что в Москве в начале августа ожидается +24°C, а ночью +15°C, в конце месяца эти показатели составят +19°C и +10°C.
"Ниже нормы средняя температура воздуха в августе ожидается в Приволжском федеральном округе", — говорится в материале.
Ранее синоптики заявили, что 31 июля в Москве может стать самым холодным днем со средины 1940-х годов.
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Погода , Общество , "Российская газета"
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