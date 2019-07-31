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В Москве стало еще холоднее 

Мослента 6 часов назад
Фото: globallookpress.com
Среда, 31 июля, стала самым холодным днем текущего месяца этого года в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Александра Синенкова.
По его словам, в 16:00 столбики термометров в столице показывали плюс 14,5 градуса. «Сейчас температура уже идет на спад», — отметил синоптик.
Минувшей ночью в городе было плюс 8,9 градуса, местами — 8,3 градуса. Таким образом, ночь на 31 июля стала самой холодной в этом месяце в Москве, побив показатель ночи 30 июля, когда было плюс 9,5-9,7 градуса.
Метеорологи советуют москвичам достать из гардероба теплую одежду из-за резкого похолодания. В свою очередь врачи рекомендуют заниматься физическими упражнениями и пить чай с ромашкой, чтобы справиться с хандрой из-за дождливого лета. Тем не менее, есть и те, кто рад холодной погоде — это панды из столичного зоопарка.
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Погода , Новости Москвы , Александр Синенков , РИА Новости , Москва
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