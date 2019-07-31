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В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве в начале августа 

RT на русском 52 минуты назад
Фото: © Александр Вильф / РИА Новости
Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова в беседе с газетой «Известия» рассказала о погоде в Москве в начале августа.
До понедельника, 5 августа, в столице будет облачно с прояснениями, местами ожидается небольшой дождь.
В ночь на 1 августа в Москве прогнозируется +7…+9 ˚С, днём — до +15…+17 ˚С.
В ночь на 2 августа будет +9…+11 ˚С, днём — +16…+18 ˚С. Такая же погода ожидается 3 августа.
В воскресенье, 4 августа, в ночное время возможно +6…+10 ˚С, в дневное — до +13…+18 ˚С.
С 1 по 3 августа в столице прогнозируется умеренный северо-западный ветер. Скорость составит 5 — 10 м/с. Днём 1 августа ожидаются порывы до 15 м/с.
Ранее URA.RU сообщало, что спасатели предупредили о сильном ветре в Ямало-Ненецком автономном округе. В отдельных районах ожидались порывы до 15 — 20 м/с.
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Погода , Новости Москвы , Марина Макарова , газета "Известия" , Москва
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