Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Погода в России: Синоптики назвали сроки возвращения тепла в Россию 

ТК «Звезда» 55 минут назад
Фото: Konstantin Kokoshkin, Globallookpress
Главную роль в смене холодной погоды на теплую должен сыграть южно-корейский антициклон, который в настоящий момент только зарождается.
Синоптики рассказали, когда в Россию вернется долгожданное летнее тепло. В российском Гидрометцентре заявили, что это произойдет не ранее, чем через неделю.
Как сообщают эксперты, главную роль в смене холодной погоды на теплую должен сыграть южно-корейский антициклон, который в настоящий момент только зарождается. Произойти это может лишь в конце следующей недели, когда он разовьется в достаточной мере и сможет обеспечить Центральную Россию теплом и свежим воздухом средиземноморского происхождения.
Между тем, в последние дни июля в Санкт-Петербурге выпал первый летний снег. Горожане начали снимать на видео белые хлопья, падающие с неба, и выкладывать кадры в социальные сети. Стоит отметить, что, несмотря на статус Северной столицы, снег в конце июля — все же редкое климатическое явление для Петербурга.
ТК «Звезда»: последние новости
«Без надежды на потепление»: август начнется с дождей и холода Геленджик затопило после сильного ливня: видео Аномальная жара в Японии убила 11 человек за неделю
Комментарии
Погода , Общество
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ДНР назвали условия для отвода сил1
Российский губернатор ответил на критику Путина61
Россия не виновата: Трамп прекратил охоту на ведьм54
В Москве актер устроил дебош в такси1
Зеленский собрался в Белоруссию1
Видео
02:21
Тело миллионера обнаружили в реке
Происшествия В мире
01:10
«Унижала сексуальное достоинство»: убийца блогерши сделал признание
Криминал Происшествия
01:19
Появилось видео крушения поезда в Чехии
Происшествия Катастрофы
01:27
Успешное наступление сирийской армии сняли на видео
Армия
02:46
Человека-ракету над катером ВМФ Британии сняли на видео
Армия Войска
01:41
Спор у Скабеевой закончился битьем стаканов
Общество
00:38
Тело в чемодане: появилось видео допроса убийцы блогерши
Происшествия Криминал
01:26
США заявили о «большой сделке» с Россией
В мире Оружие
00:36
Россия не виновата: Трамп прекратил охоту на ведьм
США Политика
00:42
SSJ 100 экстренно сел в Самаре
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение