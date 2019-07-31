Погода в России: Синоптики назвали сроки возвращения тепла в Россию

Главную роль в смене холодной погоды на теплую должен сыграть южно-корейский антициклон, который в настоящий момент только зарождается.

Синоптики рассказали, когда в Россию вернется долгожданное летнее тепло. В российском Гидрометцентре заявили, что это произойдет не ранее, чем через неделю.

Как сообщают эксперты, главную роль в смене холодной погоды на теплую должен сыграть южно-корейский антициклон, который в настоящий момент только зарождается. Произойти это может лишь в конце следующей недели, когда он разовьется в достаточной мере и сможет обеспечить Центральную Россию теплом и свежим воздухом средиземноморского происхождения.

Между тем, в последние дни июля в Санкт-Петербурге выпал первый летний снег. Горожане начали снимать на видео белые хлопья, падающие с неба, и выкладывать кадры в социальные сети. Стоит отметить, что, несмотря на статус Северной столицы, снег в конце июля — все же редкое климатическое явление для Петербурга.