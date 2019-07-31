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Погода в Китае: К южному побережью Китая приближается тропический шторм 

ТАСС 1 час назад
Новый тропический шторм, сформировавшийся в Южно-Китайском море, в ближайшие сутки может обрушиться на побережье КНР. Об этом в среду сообщила обсерватория Гонконга.
"В городе ожидается ветер с порывами 80 км в час или выше", — предупредили метеорологи.
В настоящее время эпицентр шторма находится в 410 км к югу от этого специального административного района. Атмосферная воронка смещается в сторону западной части провинции Гуандун и Гуанси-Чжуанского автономного района КНР. В зоне непогоды также окажется курортный остров Хайнань и северные провинции Вьетнама.
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Погода , Катастрофы , Гонконг , Китай
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