Трагедия Франции: жара бьет по вину и круассанам

Аномальная жара уходит из Европы и бизнес начал подсчитывать убытки. Больше всего от засухи, шквалистого ветра и града пострадали аграрии Франции . С урожаем будут проблемы: этой осенью французов, похоже, ждет повышение цен на круассаны и вина.

Больше всего пострадала от жары и засухи этим летом Франция. В некоторых регионах страны был побит температурный рекорд — столбики термометров поднимались до +49,5 градусов.

Под ударом стихии оказался целый ряд секторов экономики. Даже поля с теплолюбивым подсолнечником не выдержали теплового натиска. Согласно данным экспертов Oil World, производство подсолнечника и других масляничных культур во Франции из-за высоких температур в июне и июле составит 1,4 млн тонн, что ниже ожидаемого ранее уровня.

Реки обмелели, бассейны высохли

Чехии и Еще хуже прогнозы по урожаю в Испании Словакии . В той же Испании урожай этой масличной культуры может понизиться до 0,76 млн тонн против 0,92 млн тонн в прошлом году и стать минимальным за последние семь лет.

В целом эксперты оценивают уборочные площади под подсолнечником в ЕС в текущем году на уровне 4,39 млн га. Это больше на 6,5%, чем годом ранее, но урожайность прогнозируется на уровне в 2,27 т/га, что ниже на 3%, чем в обычно.

Даже атомная отрасль подверглась давлению жары. На прошлой неделе было отключено два энергоблока (2,6 тыс. МВт) атомной электростанции «Гольфеш». Вода в реках Пятой республики нагрелась настолько, что уже не может охлаждать реакторы, предупреждало агентство Bloomberg.

В итоге АЭС снизила выработку. А это в свою очередь привело к резкому росту цен на электричество. Тем более, что расход электроэнергии в жару выше, чем обычно.

Одна из самых значительных статей дохода французского бюджета — туризм — также несет убытки. В некоторых районах из-за засухи запрещено поливать поля для гольфа, мыть автомобили, наполнять бассейны.

По сообщению местных СМИ, Париж и Лион запретили въезд в центр обоих городов транспортных средств в попытке сохранить воздух чистым. Эти ограничения были введены и в июне, во время первой волны температурного шока, и в июле, что, естественно, снизило турпоток.

Виноградники полегли, бокалы высохли

Но самый серьезный ущерб жара нанесла главному экспортному продукту Франции — вину.

Как сообщала газета Le Figaro, в 20 департаментах страны власти называют ситуацию кризисной. Больше всего от засухи пострадали департаменты Крёз и Шер, а также Вандея и Дё-Севр на западе Франции.

По предварительным данным, в этих районах производители вина потеряли примерно 50% своего будущего урожая.

Как сообщало France24, производство вина во Франции в этом году сократится на 6-13% по сравнению с 2018 годом.

По подсчетам министерства сельского хозяйства , производство вина составит от 42,8 до 46,4 млн гектолитров. Это самый низкий показатель за последние пять лет.

Причем масштаб ущерба, скорее всего, будет пересмотрен в сторону увеличения, поскольку пока что обработана информация только по данным на 12 июля.

«Из-за глупости Макрона»

Франция, наряду с Испанией и Италией, входит в тройку крупнейших производителей и экспортеров вина в мире.

Еще в июне министр сельского хозяйства Франции Гийом Дидье предупреждал, что потери от жары, а в некоторых регионах от шквалистого ветра и града составят от 80 до 100% угодий. Тогда от стихии сильно пострадали департаменты Дром и Изер, расположенные у подножия Альп. Здесь серьезно пострадали виноградники и фруктовые деревья.

Полный масштаб ущерба французские аграрии подсчитают в сентябре-октябре, но уже сейчас понятно, что окончательно подкосить бизнес французских виноградарей и виноделов может не жара, а Дональд Трамп

Американский президент не исключил введение налога на французское вино, едва ли не самую маржинальную часть французского экспорта.

«Они поступили неправильно, что ввели этот налог… Я им говорил: «Не делайте этого. Если вы это сделаете, я введу налоги на ваше вино… Мы сейчас над этим работаем», — написал Трамп в своем аккаунте.

Речь идет о цифровом налоге во Франции в отношении американских компаний. «Франция только что ввела цифровой налог в отношении наших великих американских технологических компаний. Если кто-то и может их обкладывать налогом, то это их родная страна — США», — заявлял ранее Трамп.

Он пригрозил ввести «существенные ответные действия по поводу глупости Макрона», имея в виду президента Франции Эммануэля Макрона

При этом американец сделал антирекламу французским винам, сообщив, что вообще-то американское вино «ничем не хуже французского».

Лето-2019 — второе подряд жаркое и сухое лето в Европе. Но на этот раз рекордное, даже более засушливое, чем в 2003-м, считающимся самым ужасным по уровню последствий для экономики Франции и некоторых других европейских стран.

Все не выпить никогда

Тенденции, которые резко обозначились в последнее время, как предупреждают эксперты ООН , вызывают все большую тревогу: если аномалии будут проявлять себя такими темпами, то в середине века подобное будет происходить каждый второй год.

Жара будет уничтожать посевы, фруктовые деревья и ягодные кустарники будут хуже сопротивляться болезням и вредителям. При том, что многих вредных насекомых жаркая погода вполне устраивает.

А наиболее ощутимый негатив от нынешней жары — повышение стоимости любимых французами круассанов, поскольку пшеница и растительное масло подорожают. Как и стоимость сухого красного продукта с берегов Луары.

Если неурожай на виноградниках, то французские виноделы, конечно, воспользуются этой ситуацией, чтобы поднять цены, отмечает Вадим Дробиз , руководитель агентства ЦИФРА.

«Но если честно, то сейчас в мире, в Европе и во Франции, в частности, переизбыток вина. Потребление вин в последние годы не растет, при том, что население Земли увеличивается пугающими темпами», — говорит эксперт.

Так что, неурожай этого года не создаст проблем потребителям, вина. Его, что называется, хоть залейся. Но попытки задрать цены на вино во Франции, конечно, будут.