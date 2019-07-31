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Погода в Москве: Москвичей предупредили о сильном ветре 

Москва24 + ещё 1 1 час назад
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве и Подмосковье из-за возможного сильного ветра продлили желтый уровень погодной опасности до 21:00 1 августа, передает Агенство "Москва".
Ранее климатологи назвали август в Москве самым стабильным месяцем лета: вероятность возникновения ураганов и шквалистых ветров небольшая.
При этом заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов рассказал, что в первую неделю августа ожидаются низкие температуры, а затем воздух начнет прогреваться. Днем термометры будут показывать до 23 градусов тепла.
Последний же день июля может оказаться самым холодным за месяц. Днем температура воздуха в городе прогреется максимум до +14 градусов, а ночью — до +10. Скорость ветра северо-западного направления составит до 11 метров в секунду с порывами до 17 метров в секунду.
Вместе с тем с 21:00 30 июля до 21:00 31 июля действует предупреждение о дожде.
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Погода , Новости Москвы , Общество , Владимир Семенов , РАН , АГН "Москва" , Москва , Московская область
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