Погода в России: Эксперт прокомментировал похолодание в регионах России

Академик РАН , заведующий кафедрой криологии Земли Тюменского индустриального университета Владимир Мельников в беседе с URA.RU прокомментировал похолодание в регионах России

«Ничего катастрофического в нынешней ситуации я не вижу. И в Москве, и в других регионах страны просто наблюдаются различные движения потоков воздуха и воздушных масс: где-то становится теплее, а где-то — прохладнее», — сказал он.

По его мнению, к началу следующей недели в Москве, на Урале и в Сибири ситуация нормализуется, и вновь установится привычная летняя тёплая погода.

По всей видимости, это случится 5 — 6 августа, добавил Мельников.