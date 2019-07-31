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Погода в России: Эксперт прокомментировал похолодание в регионах России 

RT на русском + ещё 3 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Академик РАН, заведующий кафедрой криологии Земли Тюменского индустриального университета Владимир Мельников в беседе с URA.RU прокомментировал похолодание в регионах России.
«Ничего катастрофического в нынешней ситуации я не вижу. И в Москве, и в других регионах страны просто наблюдаются различные движения потоков воздуха и воздушных масс: где-то становится теплее, а где-то — прохладнее», — сказал он.
По его мнению, к началу следующей недели в Москве, на Урале и в Сибири ситуация нормализуется, и вновь установится привычная летняя тёплая погода.
По всей видимости, это случится 5 — 6 августа, добавил Мельников.
Ранее заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с телеканалом «360» рассказал о погоде в Московском регионе в конце июля.
RT на русском: последние новости
В Москве зафиксирована самая холодная ночь июля В Москве 29 июля ожидается прохладная погода без осадков До конца недели в Москве сохранится аномально холодная погода
Погода , Общество , Владимир Мельников , Анатолий Цыганков , РАН , Москва
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