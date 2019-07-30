Погода в России: Синоптик рассказала о климатическом парадоксе в начале августа

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина сообщила News.ru, что в конце июля и первых днях августа температура воздуха в европейской части страны будет ниже климатической нормы. Она назвала парадоксом сложившуюся ситуацию, так как на этот временной период обычно приходятся самые жаркие дни лета.

Эксперт призвала не испытывать особенного оптимизма по поводу погоды до 3 и 4 августа. В Москве Московской области днём 30 июля будет от 12 до 15 градусов тепла, а ночью температура опустится до 5-9 градусов и ниже. По словам Паршиной, такая климатическая обстановка больше соответствует первым дням сентября.

Кроме того, в столичном регионе будет ветрено, отчего покажется холоднее, чем на самом деле.

31 июля в регионе ожидается небольшой, местами умеренный дождь. Температура воздуха останется такой же, как и 30 июля. В целом, отмечает синоптик, эти сутки станут самыми холодными для июля 2019 года.

1 августа днём в Москве будет 15-17 градусов, в области — 12-17 градусов. 2 августа пройдёт дождь, а дневная и ночная температуры составят 18 и 10 градусов соответственно. В выходные 3 и 4 августа столбик термометра достигнет недельного максимума — 20 градусов. Ночью похолодает до 7 градусов.

Паршина подчеркнула, что по предварительным подсчётам температура ниже климатической нормы сохранится до 7 августа.

Ранее News.ru писал, что облачность и кратковременные дожди ожидаются в Москве 30 июля. Атмосферное давление составит 740 мм ртутного столба.