Москву накроет дым от пожаров в Сибири

Глава противопожарного отдела российского «Гринписа» Григорий Куксин заявил, что дым от лесных пожаров в Сибири может накрыть Москву . Об этом пишет «Вечерняя Москва».

Эколог объяснил, что для появления дыма в столице нужно определенное направление ветра.

«До Москвы он теоретически долететь может, если будет такой же сильный ветер на запад, как было несколько дней назад. Тогда дым перевалил за Уральские горы и попал в Поволжье», — заявил Куксин.

По словам Куксина, даже если это произойдет, дымка в небе над Москвой будет несопоставима с задымлением в Сибири.

Эксперт отметил, что шлейф дыма разворачивается и в короткие сроки проходит более пяти-шести тысяч километров. Он назвал это задымлением планетарного масштаба.

«То, что он [дым — прим.ред.] снова дойдет до Урала, — почти неотвратимо», — подчеркнул эколог.

В ближайшие недели дымка будет накрывать многие города Сибири, так как источник дыма никуда не исчез. Ситуация не изменится, пока не начнутся устойчивые дожди, добавил эколог.

Куксин подчеркнул, что для предотвращения подобной ситуации в будущем надо пересмотреть границы зон контроля — участков, где власти и МЧС имеют право отказаться от тушения пожара, если это экономически нецелесообразно, предполагаемый ущерб не слишком большой, а затраты велики.

Эксперт подчеркнул, что в задымленных городах фиксируется рост смертности.

«Это невозможно привязать ни к каким страховкам, компенсациям, и никто не понесет ответственность, что конкретные бабушка или дедушка умерли в больнице или прервалась конкретная беременность», — отметил он.

В десяти регионах в Сибири не утихают крупные лесные пожары. Общая площадь горения составляет три миллиона гектаров. Режим чрезвычайной ситуации из-за этого ввели на территории всего Красноярского края и Иркутской области, в районах Бурятии и Якутии. Ветер принес дым от пожаров в Хакасию, Алтайский край, Кемеровскую, Новосибирскую, Омскую и Томскую области.