Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москвичей предупредили о появлении дыма от лесных пожаров в Сибири 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Natalia Chernokhatova / URA.Ru / ТАСС
Задымление от лесных пожаров в Сибири может дойти до Москвы. Об этом в интервью «Вечерней Москве» рассказал руководитель противопожарного отдела российского отделения Greenpeace Григорий Куксин.
По его словам, такое возможно только в том случае, если сохранится направление ветра. Но даже тогда жителям Москвы не стоит переживать за свое здоровье, поскольку небольшое задымление в столице не сможет сравниться со смогом, накрывающим города в Сибири.
«Но то, что он [дым] снова дойдет до Урала, — почти неотвратимо. Так же, как и то, что будет накрывать многие города Сибири в ближайшие недели, ведь источник дыма остался. Для предотвращения подобной ситуации в будущем надо пересмотреть границы уже упомянутых зон контроля», — заявил Куксин, упомянув, что соответствующую петицию на сайте организации подписали уже 130 тысяч человек.
В начале месяца дым от лесных пожаров в Сибири накрыл несколько областей Казахстана: Северо-Казахстанскую, Восточно-Казахстанскую, Павлодарскую, Акмолинскую области, город Нур-Султан, Костанайскую область, а также Карагандинскую область и северные районы Алматинскй области. Площадь лесных пожаров продолжает увеличиваться. По мнению красноярского губернатора Александра Усса, лесные пожары в зоне контроля не нуждаются в тушении, потому что бороться с ними бессмысленно, а иногда «даже и вредно».
Последние новости
Москвичи пережили самую холодную ночь июля Главный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября согласился на сделку Список опасных пород собак обновили
Комментарии1
Погода , Общество , Григорий Куксин , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Десятки россиян умерли в Анталье248
Умер Валерий Кокурин4
Человечество израсходовало все возобновляемые ресурсы198
Мужа Жасмин объявили в международный розыск33
Трагедия в детском лагере: Названа причина пожара
Видео
00:34
Началось серийное производство Су-57
Оружие Армия
01:03
Чуриковой стало хуже
Общество
01:45
Отвели в секту: Земфира о нападении фаната
Шоу-бизнес
03:23
Раскрыты детали жуткого убийства блогерши
Происшествия
08:15
Трагедия в детском лагере: Названа причина пожара
Пожары Происшествия
01:08
«До девятого этажа»: В Петербурге ударили фонтаны из-под земли
Происшествия
00:37
Порошенко отказался прятаться назло Путину
В мире
09:49
Названы самые востребованные рабочие специальности
Социология
01:15
Более миллиона гектаров: Красноярский край в огне
Пожары
00:32
Россия обратилась к ООН с предложением
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение