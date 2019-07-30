В российском регионе ввели режим ЧС из-за сильной засухи

Власти Карталинского района Челябинской области объявили режим чрезвычайной ситуации из-за сильной засухи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на районную администрацию.

Кроме режима ЧС, на территории района объявили особый противопожарный режим. Также создана рабочая группа, которая обследует состояние посевов на полях, чтобы определить, надо ли их списывать или переводить в кормовую группу.

В настоящее время запас продуктивной влаги в почве отсутствует на глубине до 10 сантиметров, добавили в администрации. В 2018 году такой ситуации не было.

Режим ЧС из-за сильной засухи также планирует ввести правительство Башкирии. Как сообщил «Коммерсантъ-Уфа», критическая ситуация наблюдается в шести районах республики: Хайбуллинском, Куюргазинском, Зилаирском, Абзелиловском, Стерлибашевском и Баймакском. При этом гибель посевов зафиксирована в общей сложности в 20 муниципалитетах.

Ранее в Хабаровском крае ввели режим ЧС из-за паводков. Он установлен в 15 районах, помимо Аяно-Майского и Охотского, а также в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Также есть риск затопления островов на левом берегу Амура, а также низин в Хабаровске и пригороде.