Температурный рекорд установлен в Великобритании

Самым жарким днем в Великобритании за всю историю наблюдений стал минувший четверг, 25 июля.

В этот день столбик термометра достиг 38,7 градусов по Цельсию, сообщает британская метеослужба.

Отмечается, что рекордная температура воздуха была зафиксирована на востоке Англии в Ботаническом саду Кембриджского университета.

В течение нескольких дней эти показатели подвергались качественному контролю и анализу.

«В настоящее время это подтверждено группой наблюдателей Метеорологического бюро», — приводит сообщение РИА Новости.

В результате был побит предыдущий рекорд, зарегистрированный в августе 2003 года. Тогда самая высокая температура воздуха в стране составила +38,5.

Ранее сообщалось, что воскресенье, 28 июля, стал самым жарким днем в столице Финляндии за 175 лет. В Хельсинки был зафиксирован абсолютный температурный рекорд — плюс 31,8 градуса.