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В Японии госпитализировали более 400 человек за сутки из-за жары 

РИА Новости + ещё 2 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Более 400 человек госпитализированы за сутки с тепловым ударом из-за жары в Японии, сообщает агентство Киодо.
Наибольшее число госпитализированных в столице страны Токио, здесь в больницы были доставлены 121 человек. Большое число госпитализированных с тепловым ударом также зафиксировано в префектурах Аити (94 человека), Канагава (49 человек), Тиба (37 человек) и Мияги (33 человека).
По данным Главного метеорологического агентства Японии, столбики термометров в ряде регионов страны поднялись выше 35 градусов. В частности, в префектуре Иватэ воздух прогрелся до 37 градусов, в Киото — до 36,5 градуса. Температура в Токио в понедельник составила 33,7 градуса.
Согласно прогнозам метеорологов, в ближайшие дни в Японии сохранится жаркая погода. Согласно прогнозу на вторник, 30 июля, температура на большей территории страны превысит 30 градусов.
Эксперты предупреждают, что высокие температуры в Японии могут сохраниться на протяжении еще около двух недель, в связи с этим призывают людей пользоваться кондиционерами и стараться не находиться долгое время на улице, а также постоянно пить воду.
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Погода , Происшествия , Япония
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