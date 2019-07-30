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Погода в Японии: В Японии из-за жары погибли 11 человек 

РИА Новости + ещё 7 30 минут назад
Фото: ТАСС
Из-за установившейся почти на всей территории Японии жары за одну только неделю с 22 по 28 июля погибли 11 человек, в больницы было направлено 5 664 человека, такую статистику обнародовало Главное пожарное управление страны во вторник.
Число госпитализированных превысило показатели предыдущей недели в три раза. Главной причиной стало резкое наступление жары после очень прохладных по японским меркам июня и первой половины июля.
Температура первой половины лета стала самой низкой в Японии за последние 30 лет. Резкое наступление жары, когда столбик термометра подскочил до 32-35 градусов, привело к большому числу пострадавших.
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Погода , Происшествия , Япония
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