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Во Франции закрывают городские пляжи 

TURIZM.RU 3 часа назад
Фото: TURIZM.RU
Пляжи Borély, de l'Huveaune и de Bonneveine в Марселе были закрыты в воскресенье, 28 июля, после того, как тесты показали обилие патогенных микроорганизмов в воде у берега. Город уже давно испытывает с этим трудности, поскольку из-за аномальной жары на пляжах слишком много людей. Играет свою роль устаревшая городская инфраструктура и природные особенности побережья. Отдыхающие на пляжах жалуются, что вода слишком мутная и пахнет канализацией. Несмотря на высокую температуру воздуха, многие не решаются заходить в море.
Заместитель мэра Дидье Рео заявил, что состояние воды постоянно проверяется. Как только уровень загрязнения превышает допустимые нормы, пляж закрывается. Об этом обычно оповещает красный флаг. Туристов, нарушивших запрет, ждет штраф 38 евро. Однако спасатели говорят, что чаще всего они просто выписывают предупреждения и в прошлом году оштрафовали только двоих человек.
Глава подразделения безопасности и профилактики побережья Филипп Брунетти предупредил, что купание при поднятом красном флаге — это большой риск для здоровья. Если вода грязная настолько, что пляж закрыт, то опасность подхватить инфекцию и получить расстройство желудочно-кишечного тракта очень велика.
Напомним, что аномальная жара, которая стояла во Франции всю прошлую неделю, начала спадать. В Марселе в понедельник, 29 июля, синоптики обещают + 26 °C, солнечно и без осадков.
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Погода , Марсель , Франция
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