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Зафиксировано необычное атмосферное явление 

Lenta.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: Simon King
Метеорологические спутники зафиксировали на юге Великобритании атмосферное явление, появление которого специалисты объяснили роем летающих муравьев. Об этом сообщает издание Science Alert.
По словам экспертов, этот феномен происходит каждый год, между июнем и сентябрем, и длится несколько дней. Насекомые начинают роиться после периода жаркой и влажной погоды, массово взлетая в небо. Молодые самки муравьев выходят из гнезд, выпускают феромоны, привлекая самцов. После брачных игр последние умирают, а оплодотворенные «королевы» спускаются на землю и создают новые гнезда. За 15 лет они откладывают до 20 тысяч яиц.
В 2017 году метеорологическая служба Великобритании зафиксировала такой же феномен, ошибочно приняв его за дождь. Эксперты считают, что то, что раньше спутники не замечали муравьев, указывает на увеличение чувствительности приборов, а не на рост численности насекомых. Однако даже увеличение количества членистоногих должно быть благоприятным для экосистем, поскольку насекомые являются источником пищи для птиц, а также улучшают качество почвы.
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Погода , Наука , Наука и техника , Технологии , Великобритания
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