Последний день июля в Москве может стать самым холодным за 70 лет

Среда в Москве может стать самым холодным днём июля этого года, по метеонаблюдениям такой низкой температуры не было 70 лет, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков

"По климатическому описанию 31 июля считается самым тёплым днём года. Такой низкой температуры в Москве в этот день не было 70 лет", — сообщил Синенков.

Метеоролог добавил, что минувшая ночь стала самой холодной в июле этого года, температура понизилась до отметки плюс 8,9 градусов, а в 7 утра столбики термометров показывали плюс 8,3 градуса.

До этого самая холодная ночью июля была зафиксирована 30 июля — плюс 9,7 градуса.

Ранее Синенков сообщил РИА Новости, что в последний день июля максимальная температура в мегаполисе составит плюс 11-13, по области 9-14 градусов.