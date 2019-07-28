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В Хельсинки зафиксировали абсолютный температурный рекорд 

РИА Новости + ещё 8 2 часа назад
Фото: © Flickr / Jonathan
На старейшей метеорологической станции Финляндии, расположенной в столице страны, в воскресенье зафиксирована самая высокая температура воздуха за всю историю наблюдений — плюс 31,8 градуса, сообщает Метеорологический институт Финляндии.
Это самый жаркий день за 175 лет.
"Самая старая метеостанция Финляндии — 175-летняя Кайсаниеми в Хельсинки зарегистрировала самую высокую температуру в своей истории — 31,8 ° C. Предыдущий рекорд был в 1945 году (31,6 ° C)", — говорится в сообщении.
По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни Финляндию и Хельсинки ждет похолодание из-за смещения атмосферного фронта.
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Погода , Общество , Финляндия , Хельсинки
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