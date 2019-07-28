Октябрь наступит в июле

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Октябрьская погода придет в Москву 

Рамблер 55 минут назад
На редкость сильное и продолжительное похолодание ждет в ближайшее время центральную часть Европейской России. Скачок температур связан с так называемым ультраполярным вторжением. воздушных масс из акватории Карского моря. В первой половине недели ночные температуры в Москве и области опустятся до +7…+12°, а днём будет не выше +11…+16°., сообщает центр погоды «Фобос».
Вторник и среда, будут пасмурными, дождливыми и ветреными и запомнятся как самые холодные дни месяца. Дневные температуры будут соответствовать концу сентября — началу октября.
Во второй половине недели осадки постепенно прекратятся и потеплеет. Под утро будет +8…+13°, днём в пятницу воздух прогреется до +15…+20°, в выходные — до +17…+22°.
За последние 70 лет ультраполярные вторжения в этот период случались в регионе 6 раз. Последний раз в 2008 году. Однако ни разу за все это время дневная температура в Москве в конце июля не опускалась ниже +15°, а столь низкие ночные температуры отмечались полвека назад — в 1971 и 1979 годах, когда метеостанции зафиксировали +6,1 и +7,6 градусов.
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Погода , Видео , Общество , Москва
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