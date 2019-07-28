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Октябрь наступит в июле 

Газета.Ru 31 минуту назад
Осенняя октябрьская погода ждет москвичей в конце июля. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».
Отмечается, что за последние 70 лет дневная температура в Москве в конце июля ни разу не опускалась ниже +15°С.
Жителям столицы напомнили, что уже в ночь на понедельник, 29 июля, на город обрушится холодный атмосферный фронт, пойдут дожди, начнется ультраполярное вторжение.
Столбики термометров сразу упадут на 10 градусов.
«Вторник и особенно среда (30 и 31 июля), в тылу циклона, станут самыми пасмурными, дождливыми, ветреными и холодными днями недели и месяца», — говорится в сообщении.
Ночью температура упадет до +4°С, а днем до +9°С.
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