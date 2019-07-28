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Бегунья погибла от удара молнии 

Газета.Ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
45-летнюю норвежская бегунья погибла во время трейлраннингового забега от удара молнии, сообщает Le Soir.
Как информирует источник, молния попала в женщину, когда та была на высоте свыше двух тысяч над уровнем моря. На этот момент забег был прерван из-за плохих погодных условий, однако бегунья не успела добраться до укрытия.
Спортсменка погибла не сразу, ее успели доставить в больницу, однако спасти ее жизнь не удалось.
Забег проходил в Италии, где долгое время стояла очень жаркая погода. 27 июля по всей стране начались сильные грозы.
Ранее сообщалось, что экс-чемпиона России по кикбоксингу нашли застреленным.
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