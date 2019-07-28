Бегунья погибла от удара молнии

45-летнюю норвежская бегунья погибла во время трейлраннингового забега от удара молнии, сообщает Le Soir.

Как информирует источник, молния попала в женщину, когда та была на высоте свыше двух тысяч над уровнем моря. На этот момент забег был прерван из-за плохих погодных условий, однако бегунья не успела добраться до укрытия.

Спортсменка погибла не сразу, ее успели доставить в больницу, однако спасти ее жизнь не удалось.

Забег проходил в Италии, где долгое время стояла очень жаркая погода. 27 июля по всей стране начались сильные грозы.

Ранее сообщалось, что экс-чемпиона России по кикбоксингу нашли застреленным.