Жертвами жары в Италии стали три человека

Три человека стали жертвами непогоды, которая обрушилась на Италию после длительного периода жары с аномально высокими температурами.

Местные синоптики предупреждали, что после африканского антициклона, который в минувшие две недели принес на Апеннины массы раскаленного воздуха из пустыни Сахара, погода резко изменится в эти выходные. Прогноз полностью подтвердился: в субботу в результате атлантического циклона в северных и центральных районах Италии прошли ливневые дожди и грозы, которые сопровождались сильным градом и резкими порывами ветра. Из-за обильных осадков многие реки вышли из берегов, нанеся ущерб жилым домам и другим сооружениям.

В субботу вечером непогода обрушилась, в частности, на Тоскану, где в городе Ареццо пропал без вести 72-летний мужчина. Как сообщил представитель местной пожарной службы, в воскресенье утром спасатели обнаружили его тело рядом с автомобилем, который, по всей видимости, захлестнула вода, вышедшей из берегов реки.

Примерно в это же время в североитальянской автономной провинции Больцано молнией была убита норвежская спортсменка, которая принимала участие в забеге в горной местности. Третьей жертвой непогоды стала 27-летняя женщина, которую сильный смерч застал в автомобиле в ночь на воскресенье близ приморского городка Фочене под Римом. От этого погодного явления пострадали многие семьи из Фочене и находящегося рядом города Фьюмичино, где серьезный ущерб был нанесен почти 20 зданиям.