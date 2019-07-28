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Лас-Вегас оккупирован саранчой 

Популярная механика 1 час назад
Фото: РИА Новости
По словам энтомолога Джеффа Найта, которые цитирует агенство РИА Новости, причиной нашествия кузнечиков стала погода. Сочетание влажной зимы и весны уже не первый раз приводит к таким последствиям, подобное повторяется раз в несколько лет, напомнил он.
На видео, опубликованном телеканалом NBC, видно, что кузнечиков и впрямь очень много.
Для человека кузнечики совершенно безобидны. Их присутствие в городе и вообще на юге штата Невада продлится еще несколько недель, потом насекомые мигрируют на север, добавил ученый.
Национальная метеослужба в этой связи распространила предупреждение для водителей.
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Погода , Происшествия , РИА Новости , телеканал NBC
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