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В Иркутской области из-за прогноза роста уровня воды эвакуированы четыре деревни 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Четыре населенных пункта в Тулунском районе Иркутской области эвакуированы из-за прогнозируемого роста уровня воды в реке, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе МЧС РФ.
"В связи с прогнозом повышения уровня воды в Ие в Тулунском районе в превентивных целях проведена эвакуация людей из населенных пунктов Красное озеро, Евдокимово, Одон и Харантей. 65 жителей находятся в пунктах временного размещения, 64 разместились у родственников", — сказали в ведомстве.
В конце июня из-за дождей реки в Иркутской области вышли из берегов, в девяти районах в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. жилых домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек. Также были подтоплены 11 тыс. приусадебных участков, 86 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог, повреждены 22 автомобильных моста. Погибли 25 человек, семеро числятся пропавшими без вести. В пострадавших от паводка населенных пунктах продолжается ликвидация его последствий.
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Погода , Происшествия , МЧС , ИТАР-ТАСС , Иркутская Область , Ия
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