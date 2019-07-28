Россиянам пообещали осень в начале августа

Синоптики заявили, что завтра в России закончится лето

«Крайним днем» перед осенним похолоданием назвал 28 июля ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Как сообщает РИА Новости, синоптик заявил, что сегодняшнее воскресенье россиянам надо использовать по максимуму.

Сегодня температура повысится до 27 градусов, во второй половине дня местами могут пройти кратковременные дожди. По сути, воскресенье может стать последним днем лета.

По прогнозам, уже в понедельник в Москве резко понизится температура — до 14-16 градусов. Во вторник станет еще холоднее — 13-15 градусов. Осенняя погода будет сопровождаться дождями. Небольшое потепление ждут только в пятницу. Похожая погода будет в центрально-европейской части России.