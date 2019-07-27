Загубленное лето: москвичей ожидают рекордные холода

На следующей неделе в Москве ожидаются дожди и рекордное понижение температуры воздуха. Столбики термометров, прогнозирует Гидрометцентр, побьют показатели 1977 года. В то же время, по мнению столичного Метеобюро, похолодание будет, но не рекордное.

На следующей неделе в Москве ожидается похолодание, которое может побить рекорд 40-летней давности. Об этом сообщил ТАСС руководитель отдела краткосрочных прогнозов и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев.

«30 и 31 июля [вторник и среда] будут аномально холодными. Обычно эти дни июля в Москве по климатическим меркам самые теплые дни лета», — сказал специалист.

Однако в этом году все будет наоборот. «Ночные температуры +5… +10 °C, а днем всего лишь +11… +16 °C, что на 9 °C ниже климатической нормы», — обратил внимание Голубев.

Он добавил, что подобные показатели были около 40 лет назад. «Самые холодные ночи для этих дней были зафиксированы в 1977 году, когда температура составила +7… +7,5 °C. Не исключено, что именно в этот раз будут перекрыты абсолютные минимумы», — предположил синоптик.

Кроме того, понижение температуры, по словам Александра Голубева, ожидается и в понедельник, 29 июля. Тогда днем пройдет небольшой дождь, а столбики термометров опустятся до +14… +16 °C.

Тем не менее у москвичей есть возможность еще немного насладиться солнечным теплом. Как отметил специалист метеорологического центра, в эти выходные — 27 и 28 июля — ожидается по-летнему жаркая погода. В субботу температура воздуха составляет +27… +29 °C, осадков не будет. В воскресенье воздух прогреется до +23… +25 °C, однако возможен местами кратковременный дождь.

Между тем, по словам главного специалиста Метеобюро Москвы Татьяны Поздняковой , синоптики не ожидают рекордов во вторник и среду.

«Никаких рекордов ни 30-го, ни 31-го числа не будет. Рекорды отмечаются либо по минимальной, либо по максимальной температуре. По максимальной мы точно не ждем рекорда, по минимальной (около +7 °C), я думаю, в Москве рекорда тоже не будет», — сказала она в комментарии RT.

Однако Позднякова не стала отрицать, что столбики термометров на следующей неделе опустятся, так как приближается холодный фронт, перед которым будут теплые выходные.

«В выходные дни будет великолепная погода, температура воздуха в Москве около +28 °C. 28 июля во второй половине дня характер погоды будет меняться, увеличится облачность, не исключены местами небольшие дожди», — сообщила синоптик.

По ее словам, с понедельника, 29 июля, воздух будет прогревать все меньше. «Уже в понедельник минимальная температура будет в пределах +10 °C, дневная температура +15…+17 °C», — добавила она, отметив, что затем ожидается похолодание как днем, так и ночью.

В то же время, как отмечается на сайте Гидрометцентра России, «28-30 июля на большей части Центрального Федерального округа будет понижение температуры на 5-10 °C».

«В субботу в Центре России с приближением с севера атмосферного фронта местами дожди, в отдельных районах с грозами и порывистым ветром. В субботу тепло, днем +23… +30 °C, 28 июля на северо-востоке похолодает до +15… +22 °C, а в основном еще температура будет в пределах +23… +28 °C», — говорится в сообщении метеорологов.

В более детальном прогнозе на неделю специалисты отмечают, что в субботу будет +27… +29 °C, при этом ожидается небольшая облачность, но без осадков. На следующий день температура понизится примерно на два градуса, местами ожидается небольшой кратковременный дождь. Ночью столбики термометров опустятся до +10… +12 °C. С понедельника по четверг температура воздуха днем продержится на уровне +14… +17 °C, ночью — +7… +11 °C.

Самыми холодными сутками следующей недели, судя по прогнозам, будет среда, 31 июля. Днем воздух прогреется до +11… +16 °C, ночью температура понизится до +6… +11 °C. При этом практически всю неделю ожидаются кратковременные дожди. Только в пятницу наметится потепление до +18… +23 °C. При этом днем метеорологи обещают отсутствие дождей.

Атмосферное давление в течение недели будет колебаться от 747 мм рт. ст. до 741 мм рт. ст.

В то же время, по данным центра ФОБОС, температура воздуха в ночь на среду в столичном регионе может опуститься до +4 °C.