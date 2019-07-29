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Погода в Москве: Москву ждет температурный антирекорд 

Вести Подмосковья + ещё 30 1 час назад
В Москве к середине недели столбики термометров могут опуститься до пяти градусов тепла, сообщается на сайте российского Гидрометцентра.
Синоптики утверждают, что конец июля будет больше напоминать сентябрь или даже октябрь по своим температурным показателям. В ближайшие дни температура упадет ниже 15 градусов, а в ночи она достигнет 4-5 градусов тепла. Пик похолодания намечен на 30 июля.
Тепло вернется только к выходным — воздух прогреется до +20 градусов. Всю неделю будут идти кратковременные дожди. Столбики термометров будут колебаться около 20 градусов тепла уже к выходным. Но это все равно не является нормой для второго и третьего летнего месяцев.
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Погода , Видео , Новости Москвы , Москва
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